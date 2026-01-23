Trump ataca Otan, Powell e governador da Califórnia em publicações na Truth Social

O presidente Donald Trump sugeriu, na noite desta quinta-feira, 22, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) seja invocada para ajudar a proteger a fronteira americana com o México, com o objetivo de barrar "invasões de imigrantes ilegais". O apoio da aliança militar, segundo ele, liberaria os agentes de fronteira para outras tarefas. A declaração foi publicada na rede Truth Social, em meio a outras publicações com ataques ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e ao governador da Califórnia, Gavin Newsom.

Na postagem sobre Powell, o presidente americano disse que as taxas de hipoteca caíram ao nível mais baixo em três anos nos Estados Unidos, apesar do presidente do Fed, a quem voltou a chamar de "Jerome Muito Atrasado Powell" por manter os juros elevados. "Isso apenas mostra que ele estava errado o tempo todo, porque o mercado está superando sua obstinação", afirmou Trump.