Trump ataca Otan, Powell e governador da Califórnia em publicações na Truth Social
O presidente Donald Trump sugeriu, na noite desta quinta-feira, 22, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) seja invocada para ajudar a proteger a fronteira americana com o México, com o objetivo de barrar "invasões de imigrantes ilegais". O apoio da aliança militar, segundo ele, liberaria os agentes de fronteira para outras tarefas.
A declaração foi publicada na rede Truth Social, em meio a outras publicações com ataques ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e ao governador da Califórnia, Gavin Newsom.
Na postagem sobre Powell, o presidente americano disse que as taxas de hipoteca caíram ao nível mais baixo em três anos nos Estados Unidos, apesar do presidente do Fed, a quem voltou a chamar de "Jerome Muito Atrasado Powell" por manter os juros elevados. "Isso apenas mostra que ele estava errado o tempo todo, porque o mercado está superando sua obstinação", afirmou Trump.
Em relação a Newson, o presidente americano disse que o governador democrata da Califórnia não deveria ter ido ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, pois se "tornou uma piada" no evento. Trump afirmou que Newsom deveria ter se concentrado em ajudar os afetados pelos incêndios florestais na Califórnia.
O governador é cotado para concorrer à presidência em 2028, mas Trump disse ser "inimaginável" vê-lo disputar pela Casa Branca por ter levado a Califórnia "à ruína".