Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tagliafico se lesiona e vai desfalcar Lyon por um mês

Tagliafico se lesiona e vai desfalcar Lyon por um mês

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, do Lyon, que sofreu uma lesão no tornozelo direito na quinta-feira, durante a partida da Liga Europa entre o Lyon e o Young Boys, da Suíça, ficará afastado dos gramados por um mês, anunciou o técnico do clube francês, Paulo Fonseca, nesta sexta-feira (23).

Tagliafico, campeão do mundo pela 'Albiceleste' em 2022 na Copa do Catar, sofreu uma entorse e precisou ser substituído no intervalo da partida, que o Lyon venceu por 1 a 0. 

O zagueiro brasileiro Vinícius Abner, que era esperado para substituí-lo na partida da Ligue 1 contra o Metz, também está lesionado, com um problema no músculo adutor, e é dúvida para o jogo.

O Lyon é atualmente o quarto colocado no campeonato francês, com 33 pontos, a dez do líder Lens.

fjt/mla/iga/ahg/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar