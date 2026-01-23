Serviço de trens de curta distância é gradualmente retomado na Catalunha após acidente fatal

O serviço de trens de curta distância na Catalunha foi retomado gradualmente nesta sexta-feira (23), após um acidente que matou um maquinista e poucos dias depois da tragédia ferroviária no sul da Espanha, anunciou a empresa responsável pelo serviço de trens. "A partir de hoje, o Rodalies da Catalunha foi restabelecido", afirmou um breve comunicado da Rodalies, como é conhecido o serviço ferroviário, publicado nas redes sociais.

"Os trens estão circulando, mas pode haver atrasos devido à retomada gradual do serviço", acrescentou a empresa ferroviária catalã.