Rússia quer usar parte dos US$ 5 bi congelados nos EUA para contribuir com 'Conselho de Paz'

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a soma dos ativos russos congelados pelo governo anterior dos Estados Unidos, de Joe Biden, é de pouco menos de US$ 5 bilhões. Segundo ele, Moscou considera ilegais essas retenções e estuda formas de direcionar parte dos recursos para fins humanitários e de reconstrução.

De acordo com informações divulgadas pelo pool de imprensa do Kremlin, organizado por jornalistas da agência russa RIA Novosti, a Rússia propõe destinar US$ 1 bilhão desses ativos ao chamado "Conselho da Paz", criado pelo presidente americano, Donald Trump, com o objetivo de financiar ações humanitárias voltadas à Palestina. O restante dos recursos poderia ser utilizado na reconstrução de territórios afetados pelos combates, especialmente no Donbass, região que, segundo Peskov, sofreu danos significativos ao longo das hostilidades com a Ucrânia.