PSG vence Auxerre (1-0), assume liderança provisória, mas ainda não inspira confiança

Três dias depois da derrota por 2 a 1 para o Sporting de Lisboa na Liga dos Campeões, e antes do crucial confronto contra o Newcastle, o Paris Saint-Germain, com uma equipe bastante modificada, venceu nesta sexta-feira (23), por 1 a 0, o Auxerre, que luta contra o rebaixamento. O PSG deixou de impressionar com seu futebol há alguns meses, nem mesmo no Campeonato Francês, mas, apesar disso, retomou temporariamente a liderança da Ligue 1, enquanto aguarda o resultado do jogo entre Lens e Olympique de Marselha no sábado.

A partida desta sexta-feira tinha como principal objetivo dissipar as persistentes dúvidas em torno da equipe do técnico Luis Enrique, que se intensificaram neste início de 2026.

A vitória apertada dá aos parisienses algum ânimo para o jogo de quarta-feira contra o Newcastle, a última partida da fase de liga da Champions League, onde serão obrigados a garantir a classificação entre os oito melhores para evitar a repescagem. O PSG chegou a Auxerre com seu poder de ataque em baixa e, embora tenha dominado a posse de bola com impressionantes 70%, não soube aproveitar chances que não desperdiçaria em 2025. O time parisiense teve um início avassalador e poderia ter marcado três gols nos primeiros dez minutos, mas o ritmo caiu e a equipe não levou muito perigo depois disso.

O placar finalmente foi aberto após 15 chutes a gol e 80 minutos de jogo, com uma jogada brilhante de Ousmane Dembélé, que deu um passe perfeito para Bradley Barcola. Este finalizou cara a cara com o goleiro Donovan Leon. O goleiro do Auxerre se destacou, tendo defendido duas tentativas de gol de Barcola, e até conseguiu desviar o chute que acabou resultando no gol. Sem Fabián Ruiz, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Kang-In Lee e Matvey Safonov, o time de Luis Enrique voltou a dominar a posse de bola sem, no entanto, representar uma ameaça real, exceto numa breve investida no final da partida que lembrou, por um instante, o poder ofensivo da equipe de 2025.

As entradas de Désiré Doué e Dembélé no segundo tempo deram um leve impulso ao ataque do PSG, mas não foram suficientes para inspirar confiança nos torcedores, especialmente considerando que enfrentavam um Auxerre ameaçado pelo rebaixamento, a seis pontos da zona de segurança. O treinador espanhol tem tentado dissipar as dúvidas, insistindo em que sua equipe está em boa forma, mas as atuações medíocres continuam a se acumular. --- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 23 de janeiro Auxerre - PSG 0 - 1 Sábado, 24 de janeiro