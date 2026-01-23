Proprietário de bar incendiado na noite de Ano Novo na Suíça é libertado sob fiança

A Justiça suíça ordenou, nesta sexta-feira (23), a libertação sob fiança do coproprietário do bar que pegou fogo na noite de Ano Novo na estação de esqui de Crans-Montana, que deixou um saldo de 40 mortos e 116 feridos. Após o pagamento de uma fiança de 200 mil francos suíços (R$ 1,14 milhão, na cotação atual), o tribunal do cantão de Valais (sudoeste) anunciou em um comunicado que "suspendeu a detenção provisória" de Jacques Moretti, sem detalhar se ele já foi libertado.

Moretti é coproprietário do bar com sua esposa, Jessica, que havia sido libertada após a primeira audiência.

O tribunal aplicou a Moretti "medidas clássicas", como a proibição de deixar o território suíço, a obrigação de entregar todos os seus documentos de identidade ao Ministério Público, bem como de apresentar-se diariamente a um posto de polícia, além do pagamento da fiança. O coproprietário havia sido colocado em prisão preventiva durante três meses e detido em 9 de janeiro depois que ele e sua esposa, donos do bar Le Constellation na estação de esqui de Crans-Montana, foram interrogados por promotores judiciais do cantão suíço. O incêndio começou nas primeiras horas de 1º de janeiro, quando o local estava cheio de pessoas comemorando, e causou a morte de 40 delas, deixando, ainda, 116 feridos, a maioria adolescentes.