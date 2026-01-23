Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Procuradoria anuncia captura do principal suspeito dos incêndios florestais mortais no Chile

Procuradoria anuncia captura do principal suspeito dos incêndios florestais mortais no Chile

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Procuradoria-Geral do Chile anunciou, na noite de quinta-feira (22), a prisão do suspeito de ser o autor do incêndio florestal que causou a maioria das 21 mortes no sul do país, onde bombeiros combatem as chamas desde o fim de semana. 

As autoridades já haviam relatado a prisão, nos últimos quatro dias, de outros três suspeitos na região de Biobío, a mais atingida pelos incêndios, e na região de Araucanía. 

Os incêndios também chegaram à região de Ñuble. O governo estima o número de afetados em 20 mil. 

Por ordem da Procuradoria-Geral, a polícia prendeu um quarto homem "que acabou causando as 20 mortes até o momento" em Biobío, afirmou a procuradora regional Marcela Cartagena em coletiva de imprensa em Concepción, capital da região. A outra vítima morreu em Ñuble. 

O detido é um chileno de 39 anos que será apresentado a um juiz nesta sexta-feira. A Procuradoria não especificou as acusações contra ele. 

O homem possui "antecedentes criminais por agressão qualificada e violações da lei de propriedade intelectual", afirmou Claudia Chamorro, inspetora da polícia civil de investigações, juntamente com a procuradora.

Segundo as autoridades, um dos detidos em conexão com os incêndios já foi liberado. 

Os incêndios começaram no sábado e se espalharam rapidamente para áreas povoadas devido aos fortes ventos do intenso verão no sul do Chile.

pa/vel/cr/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar