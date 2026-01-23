Premiê do Japão dissolve o Parlamento e abre caminho para eleição no dia 8

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, dissolveu a Câmara Baixa do Parlamento nesta sexta-feira (23) e abriu caminho para a realização de uma eleição antecipada no dia 8 de fevereiro. O pleito vai renovar os 465 assentos da Câmara Baixa.

A medida é uma tentativa de Takaichi de capitalizar a alta popularidade para ajudar o Partido Liberal Democrata (PLD) a recuperar o espaço perdido nos últimos anos. A dissolução do Parlamento, no entanto, atrasará a votação do Orçamento. A primeira-ministra está no cargo há apenas três meses e tem índices de aprovação na casa dos 70%. Fonte: Associated Press.