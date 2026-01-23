Pentágono realiza mais um ataque contra embarcação no Pacífico Oriental

O Pentágono realizou nesta sexta-feira, 23, sob ordens do secretário de Guerra, Pete Hegseth, mais um ataque contra uma embarcação no Pacífico Oriental que estaria envolvida em operações de narcotráfico, segundo o Comando Sul dos EUA (SouthCom).

"Dois narcoterroristas foram mortos e um sobreviveu ao ataque", escreveu a conta do SouthCom na rede X.