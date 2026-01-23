Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pentágono realiza mais um ataque contra embarcação no Pacífico Oriental

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Pentágono realizou nesta sexta-feira, 23, sob ordens do secretário de Guerra, Pete Hegseth, mais um ataque contra uma embarcação no Pacífico Oriental que estaria envolvida em operações de narcotráfico, segundo o Comando Sul dos EUA (SouthCom).

"Dois narcoterroristas foram mortos e um sobreviveu ao ataque", escreveu a conta do SouthCom na rede X.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também ampliou as ameaças no Oriente Médio, afirmando que está "observando de perto o Irã". O Pentágono tem enviado ativos militares para o Oriente Médio nesta semana, incluindo um grupo de porta-aviões e seus milhares de soldados, enquanto Trump indica que está mantendo a possibilidade de ataques a Teerã. Hoje, a AirFrance-KLM suspendeu voos na região em meio as tensões.

*Com informações da Associated Press

EUA

