Milhares de ativistas antiaborto marcham nos EUA: 'A luta não acabou'

Milhares de ativistas antiaborto se reuniram nesta sexta-feira (23) para a sua marcha anual em Washington, onde prometeram manter a pressão, apesar de a Suprema Corte americana ter anulado o direito federal de interromper a gestação. O vice-presidente do país, JD Vance, disse aos participantes da Marcha pela Vida, no coração da capital americana, que eles "têm um aliado na Casa Branca".

Os manifestantes exibiam cartazes com frases como "Um ser humano é um ser humano. Não importa o quão pequeno" e "Case-se e tenha filhos, você não vai se arrepender".