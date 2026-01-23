Mais europeus consideram Trump um 'inimigo' do que um 'amigo', aponta pesquisa

Uma pequena maioria dos entrevistados em sete países da União Europeia considera o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "um inimigo da Europa", segundo uma pesquisa publicada nesta sexta-feira (23) pela revista francesa de geopolítica Le Grand Continent. A pesquisa, realizada entre 13 e 19 de janeiro, entrevistou 1.000 pessoas em cada um dos sete países — França, Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha, Dinamarca e Polônia — após Trump expressar seu desejo de anexar a Groenlândia, um território dinamarquês.

Segundo a pesquisa do Cluster17, 51% consideram Trump um "inimigo da Europa", contra 8% que o consideram um "amigo". Essa pequena maioria é encontrada em seis desses países, com exceção da Polônia, onde apenas 28% descrevem sua postura como hostil.

Neste país que faz fronteira com a Rússia e que vê Washington como um garantidor de sua proteção contra potenciais ameaças de Moscou, 48% dos entrevistados consideram o presidente americano indiferente, nem amigo nem inimigo (39% em média nos sete países). Por outro lado, a Dinamarca, aliada de longa data de Washington na Europa, é o país com o maior número de entrevistados que veem Trump como um inimigo (58%), empatada com a Espanha e à frente de Bélgica (56%), França (55%), Alemanha (53%) e Itália (52%). Em relação à operação militar dos EUA que levou à captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro em 3 de janeiro, 63% dos entrevistados a consideram "ilegal" por violar a soberania nacional e internacional, em comparação com 25% que a consideram "legítima".