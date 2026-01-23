Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 5.000 mortos em protestos no Irã, segundo ONG sediada nos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

Um grupo de defesa dos direitos humanos sediado nos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (23), que conseguiu confirmar que mais de 5.000 pessoas morreram durante os recentes protestos no Irã, e que, em sua maioria, trata-se de civis mortos pelas forças de segurança. 

ONGs que monitoram o balanço deixado pela repressão às maiores manifestações organizadas no Irã em anos indicaram que seu trabalho foi dificultado pelo corte da internet imposto pelas autoridades desde 8 de janeiro, e alertaram que o número real provavelmente é muito mais elevado. 

Nesta sexta-feira, a organização Human Rights Activists News Agency (HRANA), com sede nos Estados Unidos, anunciou que havia confirmado a morte de 5.002 pessoas; incluindo 4.714 manifestantes, 42 menores , 207 membros das forças de segurança e 39 transeuntes. 

No entanto, o grupo acrescentou que ainda está investigando outras 9.787 possíveis mortes. 

Pelo menos 26.852 pessoas foram detidas, segundo a mesma organização, cujo balanço supera o único divulgado até o momento pelas autoridades iranianas, de 3.117 mortos. 

O órgão que comunicou esse balanço na quarta-feira é a fundação iraniana de mártires e veteranos, que distingue entre “mártires” — membros das forças de segurança ou transeuntes inocentes — e “arruaceiros” respaldados pelos Estados Unidos. Das 3.117 pessoas mortas, segundo a fundação, 2.427 eram “mártires”. 

Ao divulgar seu próprio balanço, a HRANA indicou que as autoridades iranianas “tentaram sustentar a narrativa oficial do governo a respeito das matanças”. 

Outra ONG, a Iran Human Rights (IHR), sediada na Noruega, afirmou ter documentado a morte de pelo menos 3.428 manifestantes pelas mãos das forças de segurança, mas advertiu que o número final poderia girar em torno de 25.000 mortes.

