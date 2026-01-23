Mais de 5.000 mortos em protestos no Irã, segundo ONG sediada nos EUA

Um grupo de defesa dos direitos humanos sediado nos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (23), que conseguiu confirmar que mais de 5.000 pessoas morreram durante os recentes protestos no Irã, e que, em sua maioria, trata-se de civis mortos pelas forças de segurança. ONGs que monitoram o balanço deixado pela repressão às maiores manifestações organizadas no Irã em anos indicaram que seu trabalho foi dificultado pelo corte da internet imposto pelas autoridades desde 8 de janeiro, e alertaram que o número real provavelmente é muito mais elevado.

Nesta sexta-feira, a organização Human Rights Activists News Agency (HRANA), com sede nos Estados Unidos, anunciou que havia confirmado a morte de 5.002 pessoas; incluindo 4.714 manifestantes, 42 menores , 207 membros das forças de segurança e 39 transeuntes.

No entanto, o grupo acrescentou que ainda está investigando outras 9.787 possíveis mortes. Pelo menos 26.852 pessoas foram detidas, segundo a mesma organização, cujo balanço supera o único divulgado até o momento pelas autoridades iranianas, de 3.117 mortos. O órgão que comunicou esse balanço na quarta-feira é a fundação iraniana de mártires e veteranos, que distingue entre “mártires” — membros das forças de segurança ou transeuntes inocentes — e “arruaceiros” respaldados pelos Estados Unidos. Das 3.117 pessoas mortas, segundo a fundação, 2.427 eram “mártires”.