Mais de 100 pessoas são presas no Kosovo por 'falsificação de resultados eleitorais'

A Promotoria do Kosovo anunciou nesta sexta-feira (23) que mais de 100 pessoas foram presas sob suspeita de ter falsificado resultados durante as eleições legislativas realizadas em 28 de dezembro. Uma recontagem total e uma investigação sobre o pleito já haviam sido ordenadas no início desta semana, após a descoberta de imprecisões na apuração.

"Estamos falando de uma organização e de uma intenção direta de alterar os resultados e a vontade dos cidadãos", declarou à imprensa o procurador de Prizren, Petrit Kryeziu.

Segundo ele, 109 funcionários eleitorais foram detidos por "falsificação de resultados eleitorais", "intimidação" e "suborno", que teriam afetado cerca de 70 mil votos. De acordo com os resultados preliminares, as urnas deram a vitória ao partido Vetëvendosje (VV), do primeiro-ministro em fim de mandato, Albin Kurti, com mais de 51% dos votos. Mas a Comissão Eleitoral Central ordenou na segunda-feira uma recontagem total, e o presidente da comissão, Kreshnik Radoniqi, citou problemas na apuração dos votos.