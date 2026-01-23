Lula e Xi Jinping conversam por telefone sobre cooperação entre o Brasil e a China
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone nesta sexta-feira, 23, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. "O desenvolvimento de alta qualidade da China por meio de uma abertura de alto nível proporcionará mais oportunidades de cooperação entre os dois países", disse o líder chinês a Lula, de acordo com a Xinhua.