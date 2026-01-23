Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Julgamento de Luigi Mangione por assassinato de executivo começa em setembro

Autor AFP
Tipo Notícia

O julgamento contra Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, começará com a seleção do júri em 8 de setembro, segundo informaram meios de comunicação locais.

A vítima, Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare, morreu baleado em uma rua de Manhattan em 4 de dezembro de 2024, quando saía de seu hotel.

As alegações iniciais do julgamento começarão em 13 de outubro, caso o juiz exclua a pena de morte como possível sentença para Mangione. Caso contrário, o início poderá ser adiado para 11 de janeiro de 2027, segundo relataram a ABC News e a CBS.

Os promotores alegam que Mangione perseguiu Thompson antes de se aproximar por trás dele em Manhattan e atirar várias vezes com uma pistola com silenciador. Em seguida, teria fugido de bicicleta.

Mangione foi preso cinco dias depois em um restaurante de fast-food em Altoona, na Pensilvânia, a 370 quilômetros do local do crime.

O assassinato, captado em vídeo, chocou os Estados Unidos e expôs a insatisfação pública com o sistema de saúde privado que visa o lucro.

