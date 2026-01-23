Julgamento de Luigi Mangione por assassinato de executivo começa em setembro

O julgamento contra Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, começará com a seleção do júri em 8 de setembro, segundo informaram meios de comunicação locais. A vítima, Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare, morreu baleado em uma rua de Manhattan em 4 de dezembro de 2024, quando saía de seu hotel.

As alegações iniciais do julgamento começarão em 13 de outubro, caso o juiz exclua a pena de morte como possível sentença para Mangione. Caso contrário, o início poderá ser adiado para 11 de janeiro de 2027, segundo relataram a ABC News e a CBS.