Inter reage, goleia Pisa (6-2) e aumenta vantagem na liderança do Italiano

A Inter de Milão goleou o Pisa por 6 a 2 nesta sexta-feira (23), após estar perdendo por dois gols de diferença e, com isso, abriu seis pontos de vantagem na liderança da Serie A. A torcida no estádio San Siro ficou atônita com os dois gols logo cedo de Stefano Moreo para o Pisa, incluindo um belo chute em que encobriu o goleiro Yann Sommer, que havia perdido a bola perto do meio de campo.

Mas o pênalti convertido pelo meio-campista polonês Piotr Zielinski aos 39 minutos deu início à reação, com a dupla de ataque formada por Lautaro Martínez (41') e Pio Esposito (45'+2) marcando de cabeça para colocar a Inter em vantagem antes do intervalo.

Federico Dimarco (82'), Ange-Yoan Bonny (86') e Henrik Mkhitaryan (90'+3) completaram a goleada em uma sequência de ataques nos últimos dez minutos, garantindo a nona vitória dos 'nerazzurri' e ampliando sua invencibilidade no Campeonato Italiano para dez partidas. Esta vitória expressiva da Inter de Milão aumenta a pressão sobre seus principais concorrentes na disputa pelo título, Milan e Napoli, que encaram jogos difíceis fora de casa neste fim de semana. O perseguidor mais próximo da Inter, o Milan, viaja para o sul no domingo para enfrentar a Roma, quarta colocada, que ainda não conseguiu vencer um jogo crucial na competição, mas continua apresentando melhoras sob o comando do técnico Gian Piero Gasperini.

Enquanto isso, o Napoli está nove pontos atrás do líder, em terceiro. Os atuais campeões vão visitar a Juventus em Turim também no domingo, após um empate contra o Copenhagen que os deixou em risco de serem eliminados da Liga dos Campeões. O Pisa está na lanterna, tendo conquistado apenas quatro pontos nos últimos dez jogos.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: Sexta-feira, 23 de janeiro Inter - Pisa 6 - 2

Sábado, 24 de janeiro (11h00) Como - Torino (14h00) Fiorentina - Cagliari