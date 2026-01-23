Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamilton considera novo regulamento da F1 'maior desafio' de sua carreira

Hamilton considera novo regulamento da F1 'maior desafio' de sua carreira

O sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, admitiu nesta sexta-feira (23), durante a apresentação do carro da Ferrari, que o novo regulamento técnico da categoria, que ameaça abalar a ordem estabelecida nos últimos anos, representa o maior desafio de sua carreira.

"Esta é a maior mudança regulatória que o nosso esporte já viu, pelo menos na minha vida", reconheceu o britânico de 41 anos, que estreou o SF-26 na pista de testes particular da Ferrari em Fiorano, cidade no norte da Itália. 

Qualquer grande mudança como essa representa "um desafio muito interessante", continuou ele. "Todos começam do zero, o que nos coloca em pé de igualdade. Depois, tudo se resume ao desenvolvimento: quem consegue desenvolver mais rápido, quem apresenta as melhores ideias", acrescentou Hamilton.

Com o novo regulamento, os carros serão menores e mais leves, e seus motores, que são híbridos desde 2014, terão maior potência elétrica e usarão combustíveis 100% sustentáveis. 

A temporada de 2026, que começa no dia 8 de março na Austrália, será crucial para a Ferrari, que há quase 20 anos luta pelo título mundial. 

A 'Scuderia' terminou a temporada de 2025 em quarto lugar no Mundial de construtores, seu pior resultado desde 2020. 

A nova pintura do carro apresenta seções brancas e muito vermelho, característica da marca italiana. 

"É bom ver o carro saindo da garagem, mas é o começo de uma nova aventura", disse o chefe da equipe, Fred Vasseur. 

"Veremos seu rendimento em Melbourne. É muito cedo para ter qualquer expectativa", acrescentou.

