Governo Trump orienta agentes a entrar em casas de imigrantes sem mandado, diz agência

O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) orientou seus agentes a entrar à força em residências sem mandado judicial, segundo um memorando interno obtido pela agência de notícias Associated Press. A instrução marca uma mudança drástica que pode alterar orientações jurídicas repassadas a imigrantes há décadas, segundo as quais não se deve abrir a porta a agentes federais de imigração sem a apresentação de um mandado judicial.

Antes da nova diretriz, agentes de imigração precisavam se adaptar, realizando prisões em locais públicos - o que, muitas vezes, exigia longas horas de vigilância do lado de fora das casas, à espera de que a pessoa saísse para a rua.

A Suprema Corte sustenta há muito tempo que a Quarta Emenda da Constituição, que proíbe buscas e apreensões arbitrárias, impede a entrada forçada do governo na residência de alguém. Em 1980, o então juiz da Suprema Corte John Paul Stevens escreveu que "a entrada física em uma residência é o principal mal contra o qual a Quarta Emenda se dirige". Ainda não está claro até que ponto a diretriz do memorando tem sido aplicada nas operações de fiscalização migratória. A Associated Press afirmou ter presenciado agentes do ICE arrombando a porta da frente da casa de um cidadão liberiano, em Minneapolis, no dia 11 de janeiro, munidos apenas de um mandado administrativo, usando equipamentos táticos pesados e com fuzis em punho. A maioria das prisões de imigrantes tem sido realizada com base em mandados administrativos - documentos emitidos por autoridades de imigração que autorizam uma detenção. Tradicionalmente, esses mandados não permitem que agentes entrem em espaços privados sem consentimento. Apenas mandados assinados por juízes independentes conferem essa autoridade.

A mudança ocorre em meio ao aumento das prisões de imigrantes em todo o país, impulsionado por uma campanha de deportação em massa promovida pelo governo Trump, que vem reformulando as táticas de fiscalização em cidades como Minneapolis. Reações] Fernando Perez relata que desde que chegou aos EUA vindo do México, há 30 anos, agentes de imigração americanos já foram diversas vezes à sua casa, mas ele nunca abriu a porta.

"Existem regras e eu as conheço", disse Perez, em inglês e espanhol, no estacionamento de uma loja Home Depot, onde costuma trabalhar como diarista para empreiteiros e pessoas que reformam suas casas. Segundo ele, no passado, os agentes batiam à porta, aguardavam e depois iam embora. "Mas, se eles começarem a entrar na minha casa, pela qual eu pago aluguel - eles não pagam aluguel -, essa é a gota d'água", afirmou. O senador democrata Richard Blumenthal pediu a realização de audiências no Congresso sobre o memorando do ICE e cobrou explicações da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.

"Todo americano deveria estar aterrorizado com essa política secreta do ICE, que autoriza seus agentes a arrombarem portas e invadirem residências", disse Blumenthal, em comunicado. Jogo da espera Durante anos, pessoas conseguiram evitar a prisão faltando ao trabalho e a compromissos por dias, até que os agentes fossem embora. Um alto funcionário do ICE chegou a comparar a experiência de vigilância a observar a tinta secar.