Gauff vence Baptiste de virada e avança às oitavas do Aberto da Austrália

A americana Coco Gauff superou alguns problemas no início do jogo e derrotou sua compatriota Hailey Baptiste nesta sexta-feira (23), avançando para as oitavas de final do Aberto da Austrália. A terceira cabeça de chave venceu por 3-6, 6-0 e 6-3 e vai enfrentar a tcheca Karolina Muchova (19ª colocada no ranking) na próxima rodada, em busca de uma vaga nas quartas de final.

Gauff, de 21 anos, já conquistou dois títulos de Grand Slam, mas nunca passou das semifinais em Melbourne.

"Não mudei muito. Apenas tentei acertar mais meus primeiros saques", explicou Gauff ao ser questionada sobre o que mudou após as dificuldades com o serviço no primeiro set. Coco Gauff começou quebrando o saque de sua compatriota (número 70 do mundo) no primeiro game. No entanto, em seguida, ela vacilou e cometeu duas duplas faltas, permitindo que Hailey Baptiste, de 24 anos, se recuperasse. Gauff acabou perdendo o primeiro set. Mas no segundo, a campeã do US Open de 2023 e de Roland Garros de 2025 parecia uma jogadora completamente diferente e abriu uma vantagem de 3 a 0 em apenas 13 minutos.