Fim da primeira sessão de negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA em Abu Dhabi

Representantes da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos realizaram nesta sexta-feira (23), em Abu Dhabi, uma primeira sessão de negociações diretas, depois que Moscou exigiu que Kiev retire suas tropas do leste ucraniano para pôr fim a quatro anos de conflito. Em uma mensagem na rede X, o negociador ucraniano Rustem Umerov afirmou que as conversas se concentraram "nos parâmetros para pôr fim à guerra da Rússia e na continuação lógica do processo de negociação orientado a avançar rumo a uma paz digna e duradoura".

Está previsto que as três delegações retomem o diálogo no sábado.

Trata-se das primeiras negociações diretas conhecidas entre Moscou e Kiev sobre o plano proposto por Washington para encerrar a guerra, que deixou dezenas de milhares de mortos desde 2022. — "Abandonar o Donbass" — "As Forças Armadas ucranianas devem abandonar o Donbass, devem se retirar. É uma condição muito importante", declarou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, antes do início das conversas.

"Sem uma solução para a questão territorial (...) não faz sentido esperar a conclusão de um acordo de longo prazo", acrescentou. A Rússia exige a retirada total das forças ucranianas do Donbass, um território industrial e de mineração do leste da Ucrânia que inclui as regiões administrativas de Donetsk e Lugansk e que é majoritariamente controlado por Moscou. O Kremlin concentra suas exigências em Donetsk, que controla parcialmente e que continua sendo o epicentro dos combates.

A reunião em Abu Dhabi ocorre um dia após dois encontros de alto nível: um em Davos entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seu par americano, Donald Trump, e outro em Moscou entre o presidente russo, Vladimir Putin, e os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner. O último ciclo de negociações diretas ocorreu em julho de 2025, em Istambul, mas somente a troca de prisioneiros e de corpos de soldados mortos foi acordada. "A questão do Donbass é central", disse Zelensky nesta sexta-feira. Ele acrescentou que o tema será discutido em Abu Dhabi.

No início da tarde, o presidente ucraniano afirmou ter conversado com a equipe negociadora enviada aos Emirados para tratar dos "temas" que devem ser abordados e dos "resultados desejados". Um alto funcionário próximo às negociações, que pediu anonimato, disse à AFP que "muitas coisas dependerão da posição dos americanos". Na quinta-feira, Zelensky criticou seus aliados em um discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos e descreveu uma Europa "fragmentada" e "perdida", incapaz de influenciar as posições de Trump e sem "vontade política" diante de Putin.