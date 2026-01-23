Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filadélfia apresenta ação por retirada de exposição sobre escravidão

Autor AFP
AFP Autor
Uma exposição sobre a história da escravidão nos Estados Unidos foi retirada na Filadélfia, informou o presidente da Câmara Municipal, que acusou o governo do presidente Donald Trump de tentar "maquiar a história".

Trump atacou as perspectivas progressistas sobre raça e gênero, depreciativamente chamadas de "woke", e exerce um controle sem precedentes sobre as instituições culturais americanas desde que iniciou seu segundo mandato.

"É totalmente inaceitável que o Serviço Nacional de Parques, sob a direção do presidente Donald Trump e do secretário do Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, tenha removido exposições sobre a escravidão no local da Casa do Presidente, no Parque Histórico Nacional da Independência", publicou Kenyatta Johnson no X na quinta-feira (22) à noite.

O prefeito da cidade apresentou uma ação contestando a retirada, acrescentou Johnson.

Segundo a cidade de Filadélfia, o desmantelamento da exposição "presumivelmente" obedece a uma ordem executiva assinada por Trump em março de 2025, que, segundo o Executivo, "restaura a verdade e a sensatez à história americana" ao "reverter a disseminação de ideologias divisivas".

Esta ordem se referia especificamente ao Parque Histórico Nacional da Independência, que acusava de difundir uma "ideologia corrosiva". 

A exposição, chamada "Liberdade e escravidão na criação de uma nova nação", foi inaugurada em 2010 na Casa do Presidente, na Filadélfia, a primeira residência oficial do presidente dos Estados Unidos quando a capital federal se situava nesta cidade da Pensilvânia.

O local, onde viveu o primeiro presidente americano, George Washington - junto com nove escravizados, aos quais a exposição presta homenagem - estará em destaque, em julho, pelo 250º aniversário da independência dos Estados Unidos. 

"Sem aviso prévio à cidade da Filadélfia, o Serviço Nacional de Parques removeu obras de arte e painéis informativos no local da Casa do Presidente que fazem referência à escravidão", diz a ação. 

Johnson classificou a medida como "um esforço para maquiar a história americana".

"A história não pode ser simplesmente apagada porque é incômoda", acrescentou.

