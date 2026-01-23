Facundo Torres deixa Palmeiras e assina com Austin FC, da MLS

O Austin FC anunciou nesta sexta-feira (23) a contratação do uruguaio Facundo Torres como jogador designado até a temporada 2029-30 da MLS, com opção de renovação para a temporada 2030-31. O atacante de 25 anos estava no Palmeiras, onde marcou 10 gols e deu seis assistências na temporada de 2025, na qual também participou da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e da Copa Libertadores.

O clube texano não forneceu detalhes específicos sobre a transferência, mas esclareceu que Facundo não ocupará uma vaga de jogador estrangeiro, pois possui residência permanente nos Estados Unidos.

"Não poderia estar mais feliz em ser jogador do Austin FC", disse Torres em um comunicado do clube. "A ambição por trás do projeto que o clube está construindo, juntamente com a incrível comunidade do futebol que já existe aqui, foram fatores importantes para me convencer." Antes de sua transferência para o Brasil, Torres se consolidou como uma figura histórica no Orlando City, time treinado pelo colombiano Óscar Pareja. Em três temporadas, marcou 47 gols e deu 25 assistências, tornando-se o maior artilheiro da história da franquia. Sua conquista mais notável nos Estados Unidos foi a da USL Cup com o Orlando, onde Torres marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Sacramento Republic na temporada de 2022.