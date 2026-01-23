Ex-campeão olímpico canadense de snowboard foi preso acusado de tráfico de drogas, diz imprensa americana

Ryan Wedding, ex-campeão olímpico canadense de snowboard e acusado de se tornar um chefão do tráfico de drogas, foi preso, informou a imprensa americana nesta sexta-feira (23). Wedding, de 44 anos, é procurado pelos Estados Unidos por tráfico de drogas e homicídio, e figurava na lista dos "Dez Foragidos Mais Procurados" do FBI.

O Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de US$ 15 milhões (R$ 79,6 milhões) por informações que levem à sua captura.

A NBC News, citando dois policiais americanos, afirmou que Wedding está sob custódia, mas não especificou o local da prisão. Autoridades americanas haviam indicado anteriormente que Wedding estaria escondido no México. O diretor do FBI, Kash Patel, descreveu Wedding em uma coletiva de imprensa recente como "uma versão moderna do Pablo Escobar", o notório narcotraficante colombiano que morreu em 1993.