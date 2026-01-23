EUA pressionam Irã e impõe sanções à 'frota fantasma' após repressão a manifestantes

Os Estados Unidos impuseram uma nova série de sanções relacionadas ao Irã, tendo como alvo a chamada "frota fantasma", que, segundo Washington, ocorrem "em meio à repressão brutal do regime iraniano contra manifestantes pacíficos e ao bloqueio total do acesso à internet para ocultar abusos contra o povo iraniano".

O Departamento do Tesouro dos EUA informou que está tendo como alvo nove embarcações da chamada "frota fantasma" e seus respectivos proprietários ou empresas gestoras, que, em conjunto, transportaram "centenas de milhões de dólares em petróleo e derivados de petróleo iranianos para mercados estrangeiros".