EUA: ICE detém menino de cinco anos e o usa como isca para prender o pai dele, diz escola

Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) detiveram na última terça-feira, 20, uma criança de cinco anos que chegava em casa da pré-escola, em Minnesota, e a usaram como isca para prender o pai imigrante. Os dois foram levados para um centro de detenção no Texas. O menino é o quarto aluno da cidade de Minneapolis a ser detido por agentes da imigração nas últimas semanas. O menino estava na garagem da família quando foi abordado, segundo a superintendente das Escolas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik. Em entrevista coletiva na quarta-feira, 21, Zena contou que os agentes pediram para o menino bater na porta de casa para ver se havia mais alguém dentro da residência, "usando uma criança de 5 anos como isca", afirmou.

A superintendente disse que a família, que vive nos Estados Unidos desde 2024, possui um processo de asilo em andamento e não recebeu ordem para deixar o país. "Por que deter uma criança de 5 anos?", questionou Zena. "Você não pode me dizer que essa criança será classificada como um criminoso violento", disse.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS), Tricia McLaughlin, disse em um comunicado que "o ICE não teve como alvo uma criança". Segundo ela, a Imigração e Alfândega estava conduzindo uma operação para prender o pai da criança, Adrian Alexander Conejo Arias, que, segundo Tricia, é do Equador e está ilegalmente nos EUA. Ele fugiu a pé, "abandonando seu filho", disse ela. "Para a segurança da criança, um dos nossos agentes do ICE permaneceu com ela enquanto os outros agentes detiveram Conejo Arias", disse McLaughlin, acrescentando que os pais têm a opção de serem removidos com seus filhos ou de deixá-los com uma pessoa de sua escolha. Zena afirmou que outro adulto que mora na casa estava do lado de fora quando o pai e o filho foram levados, mas os agentes não deixaram a criança com essa pessoa. Questionado se Conejo Arias havia pedido para manter seu filho com ele, o DHS não respondeu.

Pai e criança estão presos no Texas O advogado da família, Marc Prokosch, afirmou que o menino e seu pai foram levados para uma prisão de imigração em Dilley, no Texas, e que ele presume que eles estejam sendo mantidos em uma cela familiar. "Estamos analisando nossas opções para ver se podemos libertá-los por meio de alguns mecanismos legais ou pressão moral", disse o advogado em uma coletiva de imprensa. Durante uma visita na quinta-feira a Minneapolis, onde se reuniu com líderes locais, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse que ouviu a "história terrível" sobre o menino, mas depois soube que ele foi apenas detido, não preso.

"Bem, o que eles deveriam fazer? Devem deixar uma criança de cinco anos morrer congelada? Não devem prender um estrangeiro ilegal nos Estados Unidos da América?", disse Vance, destacando que ele é pai de uma criança de cinco anos. Um advogado que visitou o centro de detenção de Dilley na semana passada disse que as condições estavam piores do que nunca. A consultora jurídica chefe da Children's Rights, Leecia Welch, visitou o local como parte de um processo judicial em andamento para garantir a segurança das crianças imigrantes sob custódia federal. "As condições estavam piores do que nunca. O número de crianças havia disparado e um número significativo delas estava detido há mais de 100 dias", disse Leecia. Em dezembro, o governo reconheceu que cerca de 400 crianças enfrentaram detenção prolongada.

"Quase todas as crianças com quem conversamos estavam doentes - e parecia que havia uma epidemia de doenças circulando. As famílias relataram que seus filhos estavam desnutridos, extremamente doentes e sofrendo profundamente com a detenção prolongada", disse ela. Minnesota se tornou um dos principais focos das operações de imigração realizadas por agências lideradas pelo DHS. O funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA Greg Bovino disse que os agentes de imigração fizeram cerca de 3 mil prisões em Minnesota nas últimas seis semanas. A diretora de políticas do Centro de Direito do Imigrante de Minnesota, Julia Decker, disse que os defensores não têm como saber se os números de prisões e as descrições das pessoas detidas pelo governo são precisos.