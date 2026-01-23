Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Danone retira lotes de fórmula infantil de vários mercados

Autor AFP
Tipo Notícia

O gigante do setor alimentício francês Danone anunciou nesta sexta-feira (23) que está retirando lotes de fórmula infantil de vários mercados, seguindo os passos da Nestlé e da Lactalis.

A indústria de fórmulas infantis vem sendo abalada nas últimas semanas pela retirada, em vários países, de lotes que poderiam estar contaminados com cereulida, uma toxina que pode causar diarreia e vômitos.

A ministra da Saúde da França, Stéphanie Rist, afirmou nesta sexta-feira que o produto potencialmente contaminado foi "retirado" do mercado.

A Danone anunciou nesta sexta-feira que suprimiu "um número muito limitado de lotes" para "cumprir as últimas recomendações" das autoridades locais de segurança alimentar.

Horas depois, o grupo declarou à AFP que está retirando voluntariamente dois lotes na França como medida de precaução.

Entre os 18 países e territórios afetados pela retirada da Lactalis estão a Espanha e cinco da América Latina: Chile, Colômbia, Equador, México e Peru.

Na França, foram abertas duas investigações criminais após a morte recente de dois bebês que consumiram fórmula infantil retirado pela Nestlé devido a uma "possível contaminação" por cereulida, sem que, até o momento, tenha sido estabelecida qualquer "relação causal", segundo as autoridades.

