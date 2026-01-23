Casa Branca diz que negociações EUA-Rússia-Ucrânia foram 'produtivas' e que continuarão amanhã

As negociações entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos que ocorreram nesta sexta-feira, 23, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foram descritas como "produtivas" pela Casa Branca, e o governo Trump afirmou que as discussões continuarão no sábado, 24.

O ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos informou que as negociações começaram na sexta-feira e estão programadas para continuar por dois dias "como parte dos esforços contínuos para promover o diálogo e identificar soluções políticas para a crise".