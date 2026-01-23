Atual campeã, Madison Keys vence e vai enfrentar Pegula nas oitavas do Aberto da Austrália

A atual campeã do Aberto da Austrálian, Madison Keys, avançou às oitavas de final nesta sexta-feira (23) com uma vitória por 2 sets a 0 sobre a ex-número um do mundo, Karolina Pliskova. Keys, nona cabeça de chave, venceu por 6-3 e 6-3 e vai enfrentar sua compatriota e sexta cabeça de chave, Jessica Pegula, por uma vaga nas quartas de final.

"Meu saque me tirou de algumas situações complicadas", disse Keys, que é grande amiga de Pegula. "Vou me dar um pouco de crédito por isso".

A americana disse que a vitória convincente lhe dá "um impulso de confiança" para jogar seu melhor tênis quando está sob pressão. Keys surpreendeu a número um do mundo, Aryna Sabalenka, na final do ano passado, conquistando seu primeiro título de Grand Slam aos 29 anos. Ela não venceu nenhum torneio em 2025 e, embora tenha vencido suas duas primeiras partidas em Melbourne este ano sem perder nenhum set, admitiu estar nervosa e "muito tímida". Enquanto isso, a tcheca Pliskova, de 33 anos, caiu para a 1057ª posição no ranking mundial depois de perder grande parte da temporada passada devido a uma cirurgia no tornozelo. No entanto, ela ostenta um histórico impressionante: foi número um do mundo em 2017 e duas vezes finalista de Grand Slam, no US Open de 2016 e em Wimbledon de 2021.

Em condições de calor intenso e sol forte na Rod Laver Arena, com o jogo começando cedo devido às previsões de temperaturas que poderiam chegar a 40°C, Keys começou com intensidade. A americana quebrou o saque de Pliskova duas vezes, abrindo uma vantagem de 3 a 0 em apenas 15 minutos, e em seguida confirmou seu próprio serviço, ampliando o placar para 4 a 0. A tcheca reagiu vencendo seu primeiro game, mas Keys fechou o primeiro set em 43 minutos. A segunda parcial foi equilibrada até que Keys conquistou uma quebra crucial, abrindo 5 a 3 com uma direita devastadora que deixou Pliskova sem reação.

"Estou me sentindo muito bem. Estava animada com o calor de hoje e pronta para enfrentá-lo", comentou. - Pegula também avança - Jessica Pegula avançou às oitavas derrotando a russa Oksana Selekhmeteva também de forma convincente, com parciais de 6-3 e 6-2, em apenas 66 minutos, na Margaret Court Arena.

"É bom ser a primeira a entrar em quadra e não ter uma partida muito longa, assim não precisei me desgastar tanto com o calor hoje", disse ela. "Acho que joguei muito bem. Gosto de seguir o plano de jogo... Tive sorte de que tudo deu certo". Selekhmeteva, que eliminou a semifinalista do ano passado, Paula Badosa, na rodada passada, não conseguiu superar Pegula, que chegou às quartas de final do Australian Open em 2021, 2022 e 2023.