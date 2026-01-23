Arábia Saudita descarta ideia de que nova situação na Venezuela terá um 'impacto significativo' no mercado de petróleo

A Arábia Saudita descartou, nesta sexta-feira (23), a possibilidade de que a nova situação na Venezuela, após a captura do presidente Nicolás Maduro e a intenção dos Estados Unidos de aumentar a produção de petróleo, tenha um "impacto significativo" no mercado. "Não acredito que veremos um impacto significativo no mercado de petróleo", disse o ministro das Finanças, Mohammed Al-Jadaan, no debate de encerramento do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

"Qualquer aumento na produção levará tempo e exigirá investimentos consideráveis", acrescentou.

Desde a captura e deposição de Maduro em 3 de janeiro, em uma operação militar em Caracas, os Estados Unidos controlam as vendas do petróleo venezuelano. Apesar das ambições de Donald Trump em relação ao petróleo venezuelano, as empresas multinacionais do setor permanecem cautelosas e evitam fazer grandes investimentos na infraestrutura do país. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, com 303,221 bilhões de barris, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), à frente da Arábia Saudita (267,2 bilhões) e do Irã.