Alcaraz comemora sua 100ª partida em Grand Slams com vitória tranquila na Austrália

O espanhol Carlos Alcaraz não desperdiçou energia em sua 100ª partida de Grand Slam, garantindo sua vaga nas oitavas de final do Aberto da Austrália nesta sexta-feira (23) com uma vitória por 3 sets a 0 sobre o francês Corentin Moutet. 

O tenista de 22 anos, seis vezes campeão de Grand Slam, mostrou sua superioridade na Rod Laver Arena, vencendo por 6-2, 6-4 e 6-1 em apenas 2 horas e 5 minutos. 

A vitória garante um confronto nas oitavas contra o americano Tommy Paul, 19º cabeça de chave, que avançou após a desistência de seu adversário, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, devido a uma lesão. 

Alcaraz nunca passou das quartas de final em suas quatro participações anteriores em Melbourne Park, tornando o Australian Open o único título de Grand Slam que falta em sua crescente coleção de troféus.

Ele se tornará o jogador mais jovem a vencer os quatro Grand Slams se conquistar o título. 

"Não foi fácil. Para ser sincero, quando você joga contra alguém como Corentin, você nunca sabe o que vai acontecer", disse o espanhol. 

"Então é muito difícil, sabe, encarar a partida. Mas me diverti bastante na quadra. Acho que nós dois fizemos ótimas jogadas, pontos incríveis", acrescentou. 

A vitória contra Moutet aconteceu em sua 100ª partida em um Grand Slam, o que lhe garantiu um retrospecto notável de 87 vitórias e 13 derrotas, igualando o lendário sueco Bjorn Borg na mesma fase de sua carreira.

