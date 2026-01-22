Zelensky diz que garantias de segurança da Ucrânia não funcionarão 'sem os Estados Unidos'

A Ucrânia precisa de garantias de segurança dos Estados Unidos para evitar uma nova invasão russa no futuro, não apenas de países europeus, declarou nesta quinta-feira (22) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se reuniu com o seu contraparte americano, Donald Trump.

"Reino Unido e França estão preparados para mobilizar suas forças no terreno (...) Mas é necessário o apoio do presidente Trump. E, mais uma vez, sem os Estados Unidos não há garantias de segurança", afirmou Zelensky em um discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos.