Zelensky diz que garantias de segurança da Ucrânia não funcionarão 'sem os Estados Unidos'

Autor AFP
A Ucrânia precisa de garantias de segurança dos Estados Unidos para evitar uma nova invasão russa no futuro, não apenas de países europeus, declarou nesta quinta-feira (22) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se reuniu com o seu contraparte americano, Donald Trump.

"Reino Unido e França estão preparados para mobilizar suas forças no terreno (...) Mas é necessário o apoio do presidente Trump. E, mais uma vez, sem os Estados Unidos não há garantias de segurança", afirmou Zelensky em um discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos.

