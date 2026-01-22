Zelensky anuncia acordo com Trump sobre garantias de segurança para Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (22) que chegou a um acordo com seu homólogo, Donald Trump, sobre as garantias de segurança que os Estados Unidos oferecerão ao seu país em caso de fim da guerra com a Rússia.

"Eu, o presidente americano e sua equipe afirmamos que as garantias de segurança estão prontas", disse Zelensky a jornalistas no Fórum de Davos, onde se reuniu com Trump. "O documento precisa ser assinado pelas partes", acrescentou.