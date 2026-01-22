Zelensky afirma que Europa está 'fragmentada' e parece 'perdida' ante Trump

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (22) que a Europa está "fragmentada" e parece "perdida" em suas relações com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos.

"Em vez de se tornar uma verdadeira potência global, a Europa permanece um belo, porém fragmentado, caleidoscópio de pequenas e médias potências", disse ele. "A Europa parece perdida tentando convencer o presidente dos Estados Unidos a mudar", acrescentou.