Von der Leyen: Investimos pouco na segurança do Ártico, é hora de intensificar os esforços
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta madrugada (horário local) que a União Europeia investe pouco na segurança do Ártico, e que é hora de intensificar os esforços.
Em coletiva de imprensa após uma reunião informal da Comissão, von der Leyen disse que a UE está trabalhando para melhorar as relações com a Groenlândia por meio de um "pacote substancial de investimentos".
"Acreditamos que devemos usar o aumento dos nossos gastos com defesa em equipamentos preparados para o Ártico, como um quebra-gelo europeu", acrescentou.
A presidente também reiterou o apoio europeu para a Ucrânia e relevou que há "claro interesse" para que o acordo com Mercosul seja aplicado o mais rápido possível.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente