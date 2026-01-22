Vários líderes querem aplicação rápida do acordo com o Mercosul, diz chefe da Comissão Europeia

Vários líderes europeus querem que o acordo com o Mercosul seja aplicado "o quanto antes", afirmou nesta sexta-feira (23) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O Parlamento Europeu recorreu ontem ao Tribunal de Justiça do bloco para verificar a legalidade do acordo de livre-comércio, o que suspende por um ano e meio o processo de ratificação. A Comissão Europeia, no entanto, tem o direito de aplicar provisoriamente o acordo com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

"Ainda não tomamos uma decisão (...) A questão da aplicação provisória foi levantada por vários líderes" europeus durante uma reunião em Bruxelas na noite desta quinta-feira, disse Ursula. "Há um interesse claro" em que o acordo seja implementado "o quanto antes", afirmou.