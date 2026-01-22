Ucrânia: negociações avançam e se resumem a um único impasse, diz enviado dos EUA

As negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia "avançaram bastante" e "se resumem a uma única questão" entre Kiev e Moscou, afirmou o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, nesta quinta-feira, 22, antes de uma viagem à Rússia.

"Acho que conseguimos reduzir o problema a uma única questão, e discutimos várias versões dessa questão, o que significa que é solucionável. Portanto, se ambos os lados quiserem resolver isso, vamos resolver", disse Witkoff em um evento ucraniano à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos.