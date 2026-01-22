Trump quer proibir ajuda externa a programas sobre 'ideologia de gênero' e diversidade

O governo do presidente Donald Trump vai negar bilhões de dólares em potencial ajuda externa, para não promover a "ideologia de gênero" e a diversidade, dois de seus alvos frequentes, informou nesta quinta-feira (22) um funcionário americano. A medida seria uma ampliação da chamada "política da Cidade do México" do Departamento de Estado, por meio da qual desde o ex-presidente Ronald Reagan os governos republicanos proíbem o financiamento de ONGs que praticam ou promovem o aborto.

O Departamento de Estado divulgará amanhã a ampliação da norma, que evitará que a ajuda financie "não apenas o aborto como método de planejamento familiar, mas também a ideologia de equidade discriminatória", disse o funcionário.