Trump: estamos observando Irã de perto, mas prefiro que nada aconteça lá

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou nesta quinta-feira, 22, que o governo norte-americano está observando Irã de perto para um possível ataque, mas prefere que "nada aconteça por lá".

Em comentários a repórteres à bordo do Air Force One, o presidente confirmou que tarifas secundárias a países que fazem negócios com o Irã entrarão em vigor em breve.