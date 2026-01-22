Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump desiste de tarifas contra europeus em disputa pela Groenlândia

Americano anunciou ter chegado a um "quadro geral de um futuro acordo" sobre a ilha do Ártico em conversa com o chefe da Otan, Mark Rutte. Episódio desgastou relação com aliados europeus.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , voltou atrás em sua ameaça tarifária contra países europeus devido à disputa pela Groenlândia após chegar a um acordo com a Otan sobre a segurança do Ártico. "Baseado em um encontro muito produtivo que tive com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, nós definimos o quadro geral de um futuro acordo em relação à Groenlândia e, de fato, a região do Ártico inteira", publicou Trump em sua plataforma Truth Social na noite desta quarta-feira (21/01), sem revelar detalhes do acordo. "Baseado nesse entendimento, não vou impor as tarifas que estavam previstas para entrar em vigor em 1º de fevereiro." Segundo informou o jornal The New York Times, o anúncio de Trump veio após uma reunião entre autoridades militares dos Estados-membros da Otan, na qual foi discutido um acordo segundo o qual a Dinamarca concederia a Washington soberania sobre pequenas porções de terra na Groenlândia, onde os EUA poderiam construir bases militares. Fontes anônimas familiarizadas com as negociações disseram ao NYT tratar-se de uma proposta que já vinha sendo defendida por Rutte, que sugeriu algo semelhante ao status das bases do Reino Unido no Chipre, consideradas território britânico. Trump: acordo que "é para sempre" Horas antes, o próprio Trump insistiu, perante líderes europeus reunidos no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, em "comprar" a ilha, um território semiautônomo da Dinamarca, alegando que ela não poderia ser defendida por "arrendamento". Na ocasião, Trump dissera que não recorreria à força, mas aconselhou aliados da Otan a não atrapalharem seus planos, sob risco de prejudicar a aliança. "Só os EUA podem proteger essa enorme massa de terra, esse enorme pedaço de gelo, desenvolvê-lo e melhorá-lo", argumentara. O discurso foi interpretado como uma moderação no tom do americano, que antes chegou a sugerir que não descartava uma ação militar contra a Groenlândia. Horas depois, Trump citou conversas em andamento sobre a Groenlândia que contemplariam sua demanda por acesso a terras raras e planos para um "domo de ouro" para proteger os EUA de mísseis de longo alcance, e disse que informações adicionais serão disponibilizadas conforme as discussões avançarem. A repórteres, Trump declarou na saída da reunião com Rutte que o acordo deixou todo mundo "muito feliz". "É o acordo definitivo de longo prazo. Ele coloca todos em uma posição realmente muito boa, especialmente no que diz respeito à segurança e aos minerais", afirmou. "É um acordo que é para sempre." Em Davos, Rutte assegurou a jornalistas que Trump está comprometido com a Otan, mas estaria irritado com os europeus por eles não estarem gastando o mesmo que os EUA com defesa. "Resolvemos isso, e isso é crucial também porque precisamos do dinheiro para nos defender", afirmou Rutte. Após o recuo de Trump, um porta-voz da Otan afirmou que as "negociações entre Dinamarca, Groenlândia e Estados Unidos vão avançar com vistas a garantir que a Rússia e a China nunca se estabeleçam – econômica ou militarmente – na Groenlândia". "O essencial para nós é que possamos encerrar isso com respeito à integridade e soberania do reino [da Dinmarca] e ao direito à autodeterminação do povo groenlandês", declarou o ministro dinamarquês do Exterior, Lars Lokke Rasmussen. Ele disse ter conversado com Rutte, mas não quis revelar detalhes do acordo. Horas antes, ao comentar o discurso de Trump em Davos, Rasmussen descartou que a Dinamarca vá concordar em ceder a Groenlândia aos EUA. "Nunca iremos negociar desistindo de princípios fundamentais. Estamos em 2026, numa ordem internacional baseada em leis, soberania nacional e o direito dos povos à autodeterminação – uma ordem que os próprios Estados Unidos ajudaram a construir após a Segunda Guerra", frisou. Trump já recuou de ameaça tarifária outras vezes Esta não é a primeira vez que Trump ameaça outros países com tarifas e depois recua. Em abril, o americano anunciou tarifas contra diversos países, apenas para mudar de ideia meses depois. Desta vez, Trump mudou de ideia em questão de dias. No sábado (17/01), ele havia prometido taxar as exportações de Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido em até 25% enquanto não houvesse um acordo para a "compra completa e total" da Groenlândia. As crescentes ameaças de Trump aos europeus por causa da Groenlândia desgastaram as relações transatlânticas e preocuparam aliados, que temiam pelo futuro da Otan. ra/rc (Reuters, AP, dpa, OTS)

