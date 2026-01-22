Trump critica Otan e diz que EUA terão 'acesso total' sem pagar nada por Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender um papel ampliado dos EUA na Groenlândia, afirmando que o país pode ter "quantas bases quiserem" no território e que os americanos terão "todo o acesso militar necessário" na região, em meio a negociações com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre o controle do território semiautônomo dinamarquês. Em entrevista à Fox Business às margens do Fórum Econômico Mundial em Davos, o republicano afirmou que não terá que "pagar nada" e os EUA terão "acesso total" à Groenlândia, porque se trata de "segurança nacional e segurança internacional". O presidente declarou que a Groenlândia terá papel importante no sistema de defesa Domo de Ouro. De acordo com Trump, se "os caras maus começarem a atirar", os EUA "derrubam" os projéteis a partir dali, afirmou ele.

Em outra frente, Trump voltou a criticar aliados europeus e a Otan. Segundo ele, a aliança "não tem feito nada por nós", enquanto os EUA "fazem tudo por eles". Trump disse ainda que os americanos "nunca realmente pediram nada" aos aliados, mas ressaltou que a relação "tem que ser de mão dupla", acrescentando que ela tem sido muito mais favorável à Europa.