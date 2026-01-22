Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TikTok cria empresa conjunta nos EUA para evitar proibição

Autor AFP
AFP Autor
O TikTok anunciou nesta quinta-feira (22) que criou uma empresa conjunta majoritariamente americana para operar a plataforma nos Estados Unidos, o que permitirá à companhia evitar uma proibição relacionada com sua propriedade chinesa.

Chamada de TikTok USDS Joint Venture LLC, a companhia atenderá a mais de 200 milhões de usuários e 7,5 milhões de empresas, ao mesmo tempo que implementa medidas rígidas para a proteção de dados, a segurança do algoritmo e a moderação de conteúdos, segundo indicou a companhia. 

A nova estrutura responde a uma lei aprovada durante o mandato do antecessor do presidente Donald Trump, Joe Biden, que obrigou a empresa chinesa ByteDance a vender as operações do TikTok nos Estados Unidos ou enfrentar uma proibição em seu mercado mais importante.

eua china

