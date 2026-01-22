Reino Unido não participará da assinatura do 'Conselho de Paz' de Trump

O Reino Unido não estará entre os signatários do "Conselho de Paz" do presidente americano Donald Trump, anunciou a ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, nesta quinta-feira(22) em Davos.

Donald Trump presidirá nesta quinta-feira a cerimônia de assinatura da carta de fundação deste órgão, criado por sua iniciativa e destinado a trabalhar na resolução de conflitos em todo o mundo, em concorrência com as Nações Unidas (ONU).