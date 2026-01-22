Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quase 200 detidos em operação transfronteiriça contra extração de ouro na América do Sul

Quase 200 detidos em operação transfronteiriça contra extração de ouro na América do Sul

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Quase 200 pessoas foram presas em dezembro no âmbito de uma operação transfronteiriça contra a extração ilegal de ouro entre Brasil, Guiana Francesa, Guiana e Suriname, anunciou nesta quinta-feira (22) a organização internacional de coordenação policial Interpol. 

A “Guyana Shield”, a “primeira operação transnacional” desse tipo, resultou em “mais de 24.500 fiscalizações de veículos e pessoas” e “cerca de 200 detenções”, segundo um comunicado da organização com sede em Lyon, no leste da França. 

Três homens foram encontrados na Guiana em posse de ouro bruto e US$ 590 mil (R$ 3,14 milhões) em espécie, e foram detidos sob suspeita de contrabando de ouro, lavagem de dinheiro e vínculos com “uma grande empresa de exportação de ouro da Guiana”. 

“A alta dos preços internacionais do ouro nos últimos anos levou a um aumento da extração ilegal desse mineral”, afirmou no comunicado o secretário-geral da Interpol, o brasileiro Valdecy Urquiza. 

Para Urquiza, essa exploração “tornou-se a fonte de receita de crescimento mais rápido para os grupos do crime organizado, também na América Latina”. 

A operação organizou fiscalizações e revistas “de forma conjunta” com agentes do Brasil, da Guiana Francesa e do Suriname nas margens dos rios Oiapoque e Maroni, fronteiras entre os três territórios. 

Os agentes concentraram-se em estabelecimentos que vendiam material para a extração de ouro, conhecidos por estarem associados “em alguns casos” ao “contrabando de ouro e a suprimentos ilegais como o mercúrio”, utilizado para separar o ouro de outros metais. 

Entre os equipamentos apreendidos: cilindros de mercúrio, ocultos em painéis solares, no valor de mais de US$ 60 mil dólares (R$ 320 mil) na Guiana e no Suriname; bombas, peneiras usadas para filtrar o ouro e armas de fogo. 

A operação também permitiu interceptar um ônibus “que transportava migrantes sem documentos”, entre eles “vários menores supostamente explorados para fins de trabalho infantil ou abuso sexual”.

A operação Guyana Shield foi realizada em coordenação com a Interpol e a equipe encarregada dos crimes ambientais de alto impacto da polícia holandesa.

mla/tjc/ahg/jc/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar