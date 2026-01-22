Puxada por geração Z, Alemanha bebe cada vez menos álcool

Em dez anos, número de consumidores caiu de 78% para 68% no país. Na geração Z, índice é de 61%. Mudança nos padrões de consumo se deve principalmente a preocupações com a saúde.O número de consumidores de bebidas alcoólicas na Alemanha caiu significativamente na última década – embora eles ainda sejam a grande maioria. Em 2024, 68% dos consumidores alemães disseram beber álcool, o que representa uma queda em relação aos 78% registrados em 2015, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (21/01) pelo instituto de pesquisas YouGov. Preocupações com a saúde foram citadas por 38% dos entrevistados como o motivo para a redução do consumo de álcool nos últimos cinco anos. Os mais jovens, em particular, consomem álcool com menos frequência. Entre a geração Z – definida como aqueles nascidos entre 1997 e 2007 – 61% disseram que bebem álcool. Um em cada quatro desse grupo afirma ter reduzido ou parado de beber nos últimos cinco anos. Metade dessas pessoas cita os malefícios do álcool como motivo. Entre os millennials (pessoas nascidas entre 1981 e 1996) e a chamada geração X (1965 a 1980), a proporção de consumidores de álcool é de 71%, e de 65% entre os baby boomers (nascidos antes de 1964). Essa faixa etária é a menos propensa a se abster por motivos de saúde; apenas 30% citam esse motivo para beber menos ou não beber. "O álcool está perdendo cada vez mais seu papel no dia a dia", disse Anouk Buskens, pesquisadora de mercado do YouGov. "Janeiro seco" impulsiona tendência Campanhas como o "janeiro seco" reforçaram a tendência, disse Buskens, acrescentando que o álcool está sendo evitado de forma mais deliberada, o que leva os consumidores a comprar bebidas alcoólicas com menos frequência e em quantidades menores. Cada vez mais pessoas aproveitam o primeiro mês do ano para se abster completamente de álcool. Embora janeiro seja tradicionalmente um mês de vendas fracas para cerveja, vinho e destilados, dados da YouGov mostram um declínio constante desde 2022. No início de 2021, 60,7 milhões de pessoas na Alemanha compraram bebidas alcoólicas. Esse número caiu para 57,7 milhões no ano seguinte e, mais recentemente, para 51,2 milhões. As bebidas alcoólicas são muito baratas na Alemanha em comparação com outros países europeus. De acordo com o Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) do país, os preços do vinho, destilados e cerveja são 14% inferiores à média da União Europeia (UE). Apenas na Itália o álcool é mais barato. Segundo dados anteriores da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de álcool na Alemanha é relativamente alto. Em 2022, cada pessoa com 15 anos ou mais consumiu, em média, 11,2 litros de álcool puro. Isso coloca a Alemanha em nono lugar na Europa, juntamente com França e Portugal. Dez anos antes, o consumo per capita era cerca de um litro maior. A YouGov entrevistou apenas pessoas com 18 anos ou mais. Na Alemanha, entretanto, pessoas a partir de 16 anos podem legalmente comprar e consumir cerveja e vinho. rc/ra (DPA, KNA, DW)