Presidente de Cuba conversou por telefone com presidente interina da Venezuela

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informou que teve uma conversa por telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, na qual expressou o "apoio e a solidariedade" de Havana e condenou o "sequestro" do presidente deposto Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Durante anos, a Venezuela foi a principal aliada de Cuba, fornecendo petróleo em troca de assistência de médicos, treinadores esportivos e outros profissionais.