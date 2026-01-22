Presidente de Cuba conversou por telefone com presidente interina da Venezuela
O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informou que teve uma conversa por telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, na qual expressou o "apoio e a solidariedade" de Havana e condenou o "sequestro" do presidente deposto Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.
Durante anos, a Venezuela foi a principal aliada de Cuba, fornecendo petróleo em troca de assistência de médicos, treinadores esportivos e outros profissionais.
"Manifestei nosso apoio e solidariedade à pátria de Bolívar e Chávez, ao seu povo e ao governo bolivariano, assim como nosso compromisso de continuar fortalecendo os laços históricos de irmandade e cooperação", escreveu Díaz-Canel no X.
