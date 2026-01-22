Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente de Cuba conversou por telefone com presidente interina da Venezuela

Tipo Notícia

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informou que teve uma conversa por telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, na qual expressou o "apoio e a solidariedade" de Havana e condenou o "sequestro" do presidente deposto Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Durante anos, a Venezuela foi a principal aliada de Cuba, fornecendo petróleo em troca de assistência de médicos, treinadores esportivos e outros profissionais. 

"Manifestei nosso apoio e solidariedade à pátria de Bolívar e Chávez, ao seu povo e ao governo bolivariano, assim como nosso compromisso de continuar fortalecendo os laços históricos de irmandade e cooperação", escreveu Díaz-Canel no X.

