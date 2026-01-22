Pedri vai desfalcar Barcelona durante um mês devido a lesão muscular

O meio-campista do Barcelona, Pedri, que se lesionou na quarta-feira em Praga durante uma partida da Liga dos Campeões, sofreu uma lesão muscular e ficará afastado dos gramados por pelo menos um mês, anunciou o clube catalão nesta quinta-feira (22).

"Os exames realizados esta manhã confirmaram que o jogador da equipe principal, Pedro González 'Pedri', sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita, durante a partida de ontem contra o Slavia Praga", pela Champions League, jogo que terminou com a vitória do Barcelona por 4 a 2.