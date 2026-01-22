Otan alerta para cooperação Rússia-China no Ártico e diz estar pronta para agir

O comandante supremo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para a Europa, general norte-americano Alexus Grynkewich, fez um alerta nesta quinta-feira, 22, sobre o aumento da cooperação entre a Rússia e a China no Ártico. Segundo ele, as ações são uma das mudanças "mais preocupantes" na situação de segurança da região.

"Isso tem ocorrido tanto no domínio marítimo, com o aumento de patrulhas conjuntas, quanto no domínio aéreo, com patrulhas conjuntas de bombardeiros de longo alcance", disse o general, durante coletiva de imprensa da Otan. "É algo que precisamos prestar atenção", afirmou.