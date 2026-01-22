Olympique de Marselha aposta na boa fase de Greenwood para seguir na luta pela Ligue 1

O Olympique de Marselha, que enfrenta o líder Lens no sábado, pela 19ª rodada da Ligue 1, deposita suas esperanças de se manter na briga pelo título em seu atacante inglês, Mason Greenwood, artilheiro do campeonato francês. Após uma primeira temporada de sucesso no Vélodrome (com 22 gols e seis assistências em 36 partidas), o ex-jogador do Manchester United e do Getafe já balançou as redes 20 vezes e deu seis assistências na temporada 2025-2026 em todas as competições.

O atacante inglês começou 2026 com força total, marcando contra o PSG na Supercopa da França, depois no último sábado contra o Angers, o que lhe permitiu ampliar sua vantagem na artilharia da Ligue 1 (12 gols), e um hat-trick contra o Bayeux, time amador da 6ª divisão, na Copa da França (goleada por 9 a 0).

No entanto, ele não marcou contra o Liverpool na Liga dos Campeões na quarta-feira, na derrota por 3 a 0. "Se estiver bem, se correr, lutar e se jogar de forma altruísta, Greenwood não sairá do time", resumiu seu técnico, Roberto De Zerbi, na semana passada, sabendo que seu atacante não é dos mais propensos a cumprir tarefas defensivas. O Lens (43 pontos), que iniciará o fim de semana na liderança, pode cair para a segunda posição antes mesmo do início de sua partida, caso o Paris Saint-Germain (42 pontos) vença o Auxerre fora de casa nesta sexta-feira.

O Lens, comandado por Pierre Sage e que conta com o ex-jogador do Marselha Florian Thauvin, chega à cidade portuária do sul da França após estabelecer um recorde para o clube 'Sang et Or' (Sangue e Ouro) com oito vitórias consecutivas na Ligue 1, além de mais duas na Copa da França. O PSG também precisa dos três pontos para apagar o gosto amargo da derrota sofrida diante do Sporting (2-1) na Liga dos Campeões. A dois dias da partida em Auxerre, o clube parisiense ainda não confirmou se o marroquino Achraf Hakimi e o senegalês Ibrahim Mbaye, que se enfrentaram na recente final da Copa Africana de Nações, vencida pelos Leões de Teranga, estarão em campo. O Monaco (9º colocado) encara sua partida em Le Havre vivendo um momento muito pior, após a humilhante goleada por 6 a 1 para o Real Madrid no Bernabéu, pela Liga dos Campeões.

--- Partidas da 19ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília) e classificação: Sexta-feira, 23 de janeiro: (16h00) Auxerre - PSG

Sábado, 24 de janeiro: (13h00) Rennes - Lorient (15h00) Le Havre - Monaco