Novo administrador de Gaza anuncia reabertura da passagem de Rafah 'na próxima semana'

Autor AFP
A passagem de Rafah, entre o Egito e a Faixa de Gaza, será reaberta "em ambos os sentidos" na próxima semana, anunciou nesta quinta-feira (22) o recém-nomeado administrador do território palestino, durante o lançamento do Conselho de Paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

O próprio Trump havia anunciado a reabertura da passagem em outubro, mas ela permaneceu fechada até agora. 

"Tenho o prazer de anunciar que a passagem de Rafah será aberta na próxima semana em ambos os sentidos", disse Ali Shaath, ex-vice-ministro da Autoridade Palestina, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. 

"Para os palestinos em Gaza, Rafah é mais do que uma porta de entrada; é uma tábua de salvação e um símbolo de oportunidade. A abertura de Rafah indica que Gaza não está mais fechada para o futuro e para o mundo", acrescentou Shaath. 

Como parte do plano de cessar-fogo, Shaath foi nomeado para chefiar um comitê de 15 tecnocratas palestinos que supervisionará a administração de Gaza.

