Novo administrador de Gaza anuncia reabertura da passagem de Rafah 'na próxima semana'

A passagem de Rafah, entre o Egito e a Faixa de Gaza, será reaberta "em ambos os sentidos" na próxima semana, anunciou nesta quinta-feira (22) o recém-nomeado administrador do território palestino, durante o lançamento do Conselho de Paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O próprio Trump havia anunciado a reabertura da passagem em outubro, mas ela permaneceu fechada até agora.