Novo acidente de trem na Espanha deixa um morto e dezenas de feridos

Muro de contenção desaba sobre trem na região da Catalunha, matando o maquinista e deixando ao menos 37 pessoas feridas, dois dias depois de uma das piores tragédias ferroviárias da Europa.Um novo acidente ferroviário na Espanha, desta vez na região da Catalunha, causou uma morte e deixou dezenas de feridos na noite desta terça-feira (20/01), em meio ao luto oficial pelas mortes na colisão entre dois trens que deixou 42 mortos na Andaluzia. Segundo informou a defesa civil catalã, o acidente ocorreu por volta das 21h locais, no município de Gelida, 40 quilômetros a oeste de Barcelona, num dia de fortes chuvas em toda a região da Catalunha, no nordeste da Espanha. Um muro de contenção desabou sobre os trilhos no momento em que passava um trem que havia partido de Sant Vicenç de Calders, na província de Tarragona, em direção a Manresa, na província de Barcelona. Na colisão, o maquinista do trem morreu e outras 37 pessoas ficaram feridas, cinco delas gravemente. Os bombeiros, que mobilizaram 70 efetivos, tiveram que resgatar uma das pessoas que ficou presa dentro do trem, cuja parte dianteira ficou totalmente destruída. A operadora espanhola de infraestruturas ferroviárias Adif afirmou que uma tempestade provocou a queda do muro. Os trens suburbanos catalães permanecerão suspensos, acrescentou o órgão. Luto e investigações Poucas horas antes, os reis da Espanha, Felipe 6º e Letizia, visitaram a região da Andaluzia, onde a colisão de dois trens com centenas de passageiros a bordo deixou ao menos 42 mortos no domingo, em uma das piores tragédias ferroviárias da Europa. De acordo com as autoridades regionais, 37 pessoas continuam internadas em diferentes hospitais da Andaluzia. Os últimos vagões de um trem da operadora privada italiana Iryo descarrilaram no percurso de Málaga para Madri. Dois vagões acabaram na via adjacente, quando um trem da empresa pública espanhola Renfe, que seguia na direção oposta, de Madri para Huelva, estava passando e acabou colidindo com eles. As hipóteses de excesso de velocidade dos dois veículos e de erro humano foram inicialmente descartadas, e as explicações são agora buscadas nos trilhos e nos trens. Mesmo assim, a Adif determinou na terça que os trens no trajeto Madri-Barcelona limitem a velocidade de circulação. Uma foto da Guarda Civil em que agentes inspecionam um trilho com um pedaço faltando tem sido alvo de muitas especulações. O ministro dos Transportes espanhol, Óscar Puente, disse que era cedo para saber se a ausência desse pedaço da via foi "causa ou consequência" do acidente. O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, rejeitou categoricamente a hipótese de sabotagem. "Nunca se considerou a possibilidade de sabotagem, mas sim, em todos os momentos e circunstâncias, questões técnicas e relacionadas com o transporte ferroviário", afirmou. As equipes de resgate ainda atuam na região e tentam levantar os vagões de um dos trens, que caíram de uma altura de 4 metros. sf/as (AFP, Efe)